Jaques Conceição reforça Galomar
O internacional angolano Jaques Conceição troca o Galitos Futebol Clube, da Liga Betclic, pelo Galomar. O reforço foi hoje oficializado pelo clube insular.
O atleta de 35 anos já representou clubes como o Sport Lisboa e Benfica (2018/2019), Ovarense Basquetebol (2019/2020), 1.º de Agosto (clube angolano em 2020/2021), Lusitânia dos Açores (2021/2022), Imortal Basket Club (2022/2023) e, nas últimas duas temporadas, o Galitos FC.
"Com 1,90 metros Jaques Conceição é um base atirador temível por força do «mismatch» que a sua estatura provoca na posição específica de base" indica nota à imprensa.
Jaques Conceição é o oitavo reforço apresentado pela Associação Desportiva Galomar para a temporada desportiva que está prestes a começar juntando-se aos já confirmados Tiago Nazário, Ricardo Garrido, Hélder Semedo, Rodrigo Soares, José Correia e Afonso Guedes.