Praça do Povo volta a acolher Festival de Cocktails Vinho da Madeira
Festival acontece no Madeira Wine Lounge a 7 de Setembro
O Madeira Wine Lounge, instalado na Praça do Povo, no Funchal, servirá de palco, no dia 7 de Setembro, ao habitual Festival de Cocktails Vinho da Madeira.
O evento - organizado pela Associação Barmen da Madeira, com colaboração da Secretaria Regional do Turismo da Madeira - está agendado para as 19 horas do próximo domingo.
Este festival tem como principal objectivo promover o Vinho da Madeira nos cocktails, sendo por isso condição obrigatória que todos os cocktails apresentados no evento contenham obrigatoriamente o 'néctar' madeirense.
Os cocktails serão avaliados pelo júri e, depois, oferecidos ao público em geral.