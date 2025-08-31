Praça do Povo volta a acolher Festival de Cocktails Vinho da Madeira

O Madeira Wine Lounge, instalado na Praça do Povo, no Funchal, servirá de palco, no dia 7 de Setembro, ao habitual Festival de Cocktails Vinho da Madeira.

O evento - organizado pela Associação Barmen da Madeira, com colaboração da Secretaria Regional do Turismo da Madeira - está agendado para as 19 horas do próximo domingo.

Este festival tem como principal objectivo promover o Vinho da Madeira nos cocktails, sendo por isso condição obrigatória que todos os cocktails apresentados no evento contenham obrigatoriamente o 'néctar' madeirense.

Os cocktails serão avaliados pelo júri e, depois, oferecidos ao público em geral.