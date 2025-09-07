Festival et7ra&TAL regressa ao Jardim de Santa Luzia

O Festival ‘et7ra&TAL’, promovido pela Associação TAL – Teatro Amador do Livramento, regressa este domingo, 7 de Setembro, para a sua 21.ª edição, com um programa gratuito, ecléctico e intergeracional.

O evento que tem início hoje, repete-se nos dias 14 e 20, nas freguesias do Imaculado Coração de Maria e do Monte, na cidade do Funchal, e marca o 24.º aniversário da TAL.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é Este é o ducentésimo quinquagésimo primeiro dia do ano, em que faltam 115 dias para o fim de 2025:

- A partir das 7h25 - Ciclo de concertos musicais 'Da Vinha ao Lagar' com André Santos nas Vinhas do Tico, Porto Moniz;

- 15 horas - Jogo do Campeonato de Portugal AD Machico - Mirandela no Estádio de Machico;

- A partir das 16 horas - Festa de São Roque em Machico;

- 18 horas - 1.ª Edição do ‘Machico Capital do Bandolim' no Fórum Machico com um concerto de Aniversário da Tuna de Câmara de Machico, com a participação do solista convidado Eugenio Palumbo;

- Das 18 às 23h30 - Expo Porto Santo no Pavilhão Multiusos do Porto Santo:

19 horas- Pinturas Faciais/Crianças - Mascotes Surpresa;

19:30 - Cerimónia de Encerramento;

20 horas - Visita oficial do secretário Regional da Finanças, Duarte Freitas.

- 19 horas - Festival de Cocktails Vinho da Madeira, organização da Associação Barmen da Madeira, Wine Lounge, na Praça do Povo;

- 19 horas - Festa do Bom Jesus na Ponta Delgada;

- 19 horas - Jogo da Liga Europeia EHF de andebol masculino Marítimo - SAH Aarhus no Pavilhão do Marítimo;

- 20 horas - Concerto de encerramento da residência artística de Bruno Pernadas no Largo do Corpo Santo, n.º 18, em frente ao Estúdio de Criação Artística.

Principais acontecimentos verificados a 7 de Setembro, Dia Europeu da Cultura Judaica e Dia Internacional do Ar Limpo para um céu azul:

1750 - D. José é aclamado rei de Portugal.

1822 - D. Pedro IV proclama a Independência do Brasil.

1848 - É abolida a servidão na Áustria.

1940 - II Guerra Mundial. Os alemães lançam o ataque aéreo contra o Reino Unido, durante oito meses, a Luftwaffe lançou bombas sobre Londres e outras cidades estratégicas, após um ataque aéreo noturno dos britânicos a Berlim. A ofensiva passou a ser chamada de Blitz, em referência à palavra Alemã Blitzkrieg (guerra relâmpago).

1955 - No Peru, é concedido o direito de voto às mulheres.

1961 - Crise política no Brasil com a renúncia do Presidente Jânio Quadros.

1967 - Os Estados Unidos lançam, de Cabo Kennedy, na Florida, o Biosatellite II, um satélite não tripulado, com vários espécimes, incluindo insetos, ovos de sapo, micro-organismos e plantas para investigar a influência do voo espacial em organismos vivos. O objetivo principal da missão é determinar se os organismos são mais ou menos sensíveis à radiação ionizante em microgravidade do que na Terra.

1974 - Assinatura entre o Estado Português, representado, entre outros, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Mário Soares, e a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), representada pelo seu presidente Samora Machel, dos Acordos de Lusaka, na Zâmbia, no qual o Estado Português reconheceu formalmente o direito do povo de Moçambique à independência.

1985 - A África do Sul, sob fortes pressões internacionais, anuncia a abolição da Lei de emigração que discrimina os não-brancos.

1992 - O Presidente angolano, Eduardo dos Santos, e o dirigente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Jonas Savimbi, chegam a acordo quanto à formação de um Governo de unidade nacional após as eleições.

1998 - O grupo Renascença lança a sua terceira estação, a Mega FM, com emissão na região da Grande Lisboa.

2003 - A passagem aérea de peões junto ao Palácio de Queluz, no IC19, desaba sobre dois automóveis, provocando quatro feridos.

2005 - Primeiras eleições presidenciais no Egito, em 24 anos, mantêm Hosni Mubarak, 77 anos, no poder.

2007 - Após muitas horas de interrogatório na Polícia Judiciária de Portimão Kate McCann é constituída arguida no caso do desaparecimento da filha Madeleine.

2008 - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, afirma que o governo norte-americano assume o controlo das sociedades de crédito imobiliário Fannie Mae e Freddie Mac, que se encontram à beira da falência, devido à crise do 'subprime', e para impedir o colapso dos dois colossos do crédito imobiliário.

2012 - O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, anuncia mais um pacote de medidas de austeridade, que inclui a subida de impostos, como o aumento das contribuições dos trabalhadores para a segurança social, de 11% para 18%, e a descida das contribuições das empresas (Taxa Social Única). Partidos da oposição, confederações sindicais e patronais criticam violentamente a medida.

2017 - O Tribunal Constitucional espanhol suspende a lei aprovada pelo Parlamento da Catalunha que permitia a realização, no dia 01 de outubro, de um referendo independentista na comunidade autónoma.

2018 - O Tribunal de Santa Maria da Feira suspende a participação do Moreirense, da I Liga portuguesa de futebol, em competições desportivas por um ano e a uma pena única de 450 dias de multa à taxa diária de 250 euros, perfazendo o montante global de 112.500 euros, num processo de corrupção desportiva.

2020 - A atividade e funcionamento do Banco Português de Fomento é regulamentada em diploma publicado em Diário da República e entra em vigor no início de novembro, assim como os estatutos da instituição financeira.

2021 - O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, anuncia que Mohammad Hassan Akhund será o novo chefe interino do Governo do Afeganistão.

2024 - A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) anuncia que cinco reclusos fugiram do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, Lisboa.

2024 - O presidente do PSD e recandidato único ao cargo, Luís Montenegro, é reeleito com 97,45% dos votos nas eleições internas.

