Presidente da ALM manifesta profunda consternação pelo acidente ocorrido no elevador da Glória

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), Rubina Leal, manifestou esta quinta-feira a sua "profunda consternação" pelo acidente ocorrido no elevador da Glória, em Lisboa.

Neste momento de dor, que abala a cidade de Lisboa, Rubina Leal endereça as suas condolências às famílias das vítimas, deixando uma palavra de solidariedade para com as mesmas.A Presidente do Parlamento Madeirense faz votos de uma plena recuperação dos feridos. Num momento de luto em Lisboa e no País, Rubina Leal expressa a gratidão sentida pelo trabalho e prontidão inexcedíveis dos agentes de proteção civil mobilizados no apoio às vítimas. Rubinal Leal, presidente da ALM