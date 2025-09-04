Seis feridos em cuidados intensivos

Seis dos 23 feridos no acidente com o elevador da Glória na quarta-feira encontram-se em cuidados intensivos, enquanto todos os feridos ligeiros já tiveram alta hospitalar, anunciou hoje o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde.

Em conferência de imprensa, Álvaro Almeida adiantou que vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde receberam 23 vítimas do descarrilamento, 13 feridos ligeiros e 10 graves.

"Infelizmente, um dos feridos graves acabou por falecer", e ainda não foi identificado, e os restantes seis encontram-se em cuidados intensivos, enquanto os outros três apresentam uma "evolução mais favorável", disse.