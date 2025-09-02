Greve da Menzies pode afectar voos na Madeira

A ANA - Aeroportos da Madeira alerta, através das redes sociais, os passageiros sobre os possíveis impacto da greve dos trabalhadores da empresa de assistência Menzies, que tem início amanhã.

De acordo com a publicação, a ANA recomenda aos passageiros que confirmem o estado do seu voo junto da companhia aérea antes de se dirigirem ao aeroporto.

Tribunal decreta serviços mínimos para a greve dos trabalhadores da Menzies O Tribunal Arbitral do Conselho Arbitral do Conselho Económico e Social decretou serviços mínimos, nos aeroportos, para a greve convocada por dois sindicatos que representam trabalhadores da Menzies (antiga Groundforce) entre 03 de setembro e 02 de janeiro.

A primeira greve irá realizar-se a partir das 00:00 desta quarta-feira até às 24 horas de 9 de Setembro, seguindo-se depois nova paralisação de 12 a 15 de Setembro, de 19 a 22 de Setembro e de 26 a 28 de Setembro.

Em Outubro, estão agendadas paralisações de 3 a 6, de 10 a 13, de 17 a 20, de 24 a 27 e de 31 a 3 de Novembro. Seguir-se-ão mais paragens de 7 a 10 de Novembro, de 14 a 17 de Novembro, de 21 a 24 de Novembro, de 28 a 1 de Dezembro, de 5 a 8 de Dezembro e de 12 a 15 de Dezembro.

A última está prevista de 19 de Dezembro a 2 de Janeiro de 2026.