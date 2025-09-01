GPS de avião de von der Leyen alvo de interferência russa

O GPS do avião utilizado pela presidente da Comissão Europeia numa visita à Bulgária foi alvo de interferência e as autoridades búlgaras suspeitam que foi uma ação deliberada da Rússia, disse hoje à Lusa o executivo comunitário.

Fonte da Comissão Europeia disse à Lusa que houve uma interferência no sinal de GPS [sistema de posicionamento global] enquanto o avião em que viajava Ursula von der Leyen se preparava para aterrar, mas a aeronave "aterrou em segurança".

A interferência denunciada pela Comissão Europeia e pelas autoridades da Bulgária aconteceu na tarde de domingo, quando o avião em que se preparava para aterrar no aeroporto da cidade de Plovdiv, no centro do país.

"Recebemos informação das autoridades búlgaras de que suspeitam que seja uma interferência flagrante perpetrada pela Rússia", indicou.

O executivo comunitário disse estar "ciente de que as ameaças e a intimidação são uma componente habitual das ações hostis" de Moscovo.

Esta ação "só reforça o compromisso inabalável de aumentar as capacidades de defesa e o apoio à Ucrânia", salientou.

Ursula von der Leyen sentiu "na primeira pessoa a ameaça diária que a Rússia e os seus 'proxies' [intermediários] representam", afirmou a mesma fonte.

A presidente da Comissão Europeia visitou os países do bloco político-económico europeu que partilham fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia, uma operação de comunicação para apresentar os programas que o executivo comunitário criou para que as 27 nações reforcem as capacidades militares, e para advogar por mais investimento na área da defesa.