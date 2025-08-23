Al Nassr de Jesus, Ronaldo e Félix perde Supertaça saudita para o Al Ahli

O Al Ahli conquistou hoje a Supertaça de futebol da Arábia Saudita, impondo-se ao Al Nassr, de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, no desempate por penáltis (5-3), após igualdade a 2-2, em Hong Kong.

O Al Nassr esteve por duas vezes em vantagem, a primeira das quais através de um penálti convertido por Cristiano Ronaldo, aos 41 minutos, anuladas pelo Al Ahli, que foi mais eficaz no desempate, tendo o pontapé decisivo pertencido ao ex-FC Porto Galeno.

Num relvado em mau estado, o que associado ao calor e à chuva criou dificuldades adicionais aos jogadores, o Al Ahli criou a primeira situação de perigo por Galeno, logo aos três minutos, mas o remate foi intercetado pela defesa contrária.

O Al Nassr respondeu por João Félix, aos 11 minutos, com uma jogada em que o internacional português ganhou a bola num duelo com Galeno e, por pouco, não conseguiu servir um colega, acabando o lance no guarda-redes Édouard Mendy.

Num curto espaço de tempo sucederam-se algumas situações de relativo perigo criadas pelo Al Nassr, por Wesley, aos 16 minutos, mas a bola saiu a centímetros da baliza de Mendy, por João Félix, aos 19, e por Kingsley Coman, aos 22.

Cristiano Ronaldo, que sempre que tocava na bola levava o estádio ao delírio, tentou o golo com um pontapé de bicicleta, aos 23 minutos, e aos 41 inaugurou o marcador para o Al Nassr na conversão de uma grande penalidade a castigar mão de Ali Majrashi.

Aos 45 minutos, o Al Ahli viu um golo anulado por fora de jogo do inglês Ivan Toney e já no período de descontos chegou ao empate pelo costa-marfinense Franck Kessié (1-1), com um remate colocado a fazer a bola 'fugir' do guarda-redes Bento.

O Al Ahli entrou melhor na segunda parte, moralizado pelo empate alcançado em cima do intervalo, apesar de ter sido o Al Nassr, por Cristiano Ronaldo, a criar uma situação de perigo, aos 52 minutos, resolvida por Mendy, com uma defesa atenta.

Com o decorrer do encontro a qualidade do jogo decaiu, muito por culpa do relvado e do calor, que obrigou a paragens para hidratação, e apesar da escassez de oportunidades o Al Ahli esteve perto de marcar por Feras, aos 71 minutos, com um remate ao poste.

Com o espetro do desempate por penáltis a pairar no relvado, o Al Nassr chegou à vantagem pelo croata Marcelo Brozovic (2-1), aos 82 minutos, no aproveitamento de um erro de Kessié, o autor do golo do Al Ahli, que tentou sair a driblar da sua área.

Num último fôlego, a formação do Al Ahli chegou ao empate a 2-2 por Roger Ibañez, aos 89 minutos, com um cabeceamento na área, após uma saída em falso do guarda-redes Bento.

No desempate por penáltis, em que Cristiano Ronaldo e João Félix marcaram, o Al Nassr falhou um por Khaibari e Galeno não vacilou no pontapé decisivo (5-3), sem hipóteses para Bento, que valeu a conquista da Supertaça da Arábia Saudita para o Al Ahli.