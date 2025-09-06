Elsa Fernandes pretende dar continuidade ao "excelente trabalho" desenvolvido na Educação

Elsa Fernandes diz que "foi com surpresa" que recebeu o convite para ser secretária regional de Educação. "Aceitei com grande responsabilidade e sentido de missão."

A futura governante pretende dar continuidade ao "trabalho excelente, feito na Educação, na Madeira, pelo Dr. Jorge Carvalho, que é do conhecimento de todos e reconhecido por especialistas nacionais e internacionais".

Mas, faz notar, "a Educação nunca está acabada. Há sempre aspectos para melhorar, para fazer diferente, para construir em cima".

Quanto à equipa que a acompanhará, recusa-se a revelar qual será, por, justifica, ainda não ter falado com as pessoas envolvidas.

