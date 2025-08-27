Chega quer reforçar os apoios aos atletas paralímpicos

O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República apresentou um projecto que recomenda a majoração da dotação do Programa de Preparação Paralímpica para o ciclo 2026–2029. A proposta prevê um reforço significativo, fixando em 15 milhões de euros o montante destinado ao Comité Paralímpico de Portugal, valor que representa um aumento superior a 60% face ao ciclo anterior e que, segundo o partido, permitirá dar aos atletas condições mais estáveis e competitivas.

Em nota emitida, o deputado do Chega, eleito pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República, Francisco Gomes, sublinhou que se trata de um reforço "imperativo de justiça e um sinal de respeito por atletas que, apesar de todas as dificuldades, têm elevado o nome de Portugal ao mais alto nível".

Os nossos atletas paralímpicos são a expressão mais pura de superação. Competem contra gigantes, com meios reduzidos, e ainda assim conquistam medalhas e dignidade para Portugal. O mínimo que o Estado lhes deve é um apoio justo, estável e digno. Francisco Gomes

O deputado aponta que, nos últimos ciclos, "os atletas têm sido forçados a treinar com recursos limitados, acesso desigual a estruturas técnicas e um acompanhamento profissional muito aquém do necessário". Acrescentou que esta realidade se traduz num esforço que "não pode continuar a ser suportado apenas pelo sacrifício individual e pela dedicação pessoal dos atletas e das suas famílias".

Não podemos continuar a aplaudir no pódio e a abandonar no treino. Os paralímpicos merecem respeito, merecem planeamento e merecem investimento. O CHEGA exige que a República trate estes atletas como aquilo que são: heróis nacionais! Francisco Gomes

Para o deputado, a proposta do Chega constitui "uma exigência moral, sem a qual o país continuará a viver na contradição entre discursos e a falta de medidas efetivas".