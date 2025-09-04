Oposição pede aos EUA para não deportar venezuelanos com Estatuto de Protecção Temporária

A Plataforma Unitária Democrática (PUD), aliança dos principais partidos da oposição na Venezuela, pediu hoje os EUA para não deportar os venezuelanos com Estatuto de Proteção Temporária (TPS, sigla em inglês).

O pedido tem lugar um dia depois de o governo de Donald Trump, anunciar que revogará o TPS concedido aos venezuelanos em 2021, situação que segundo a imprensa local afetará a uns 205.000 migrantes deixando-os à beira da deportação.

"Por ocasião do anúncio feito pelas autoridades americanas sobre o término do prazo de vigência do TPS (...) a partir da PUD, reiteramos o pedido da necessidade imperiosa de que o Governo dos Estados Unidos reveja imediatamente a sua política migratória em favor dos venezuelanos e garanta alternativas que permitam a permanência legal da imensa maioria dos nossos compatriotas", explica um comunicado divulgado em Caracas.

O documento lembra que o TPS concede status migratório legal a mais de seiscentos mil compatriotas que, em consequência da complexa crise humanitária na Venezuela, foram forçados a emigrar.

A PUD sublinha ainda que os venezuelanos são "homens e mulheres honestos e trabalhadores que fizeram daquele país [EUA] o seu novo lar e que hoje contribuem, com o seu esforço e formação, para o desenvolvimento daquela nação".

"Ser venezuelano não é crime, ser migrante não é crime", conclui.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu revogar, quarta-feira, o Estatuto de Proteção Temporária (TPS) concedido aos venezuelanos em 2021.

O anúncio foi feito pela secretária de Segurança Interna (DHS, em inglês), Kristi Noem, sublinhando que os EUA não prorrogarão a proteção concedida pelo governo do ex-presidente Joe Biden (2021-2025) a dezenas de milhares de venezuelanos, e que estará em vigor até 10 de setembro.

A decisão de não renovação, segundo um comunicado do Serviço de Imigração e Cidadania dos EUA (USCIS), tem como motivo o "papel importante" da Venezuela no impulso da migração irregular e o efeito atraente do TPS.

O TPS concede status migratório legal, uma autorização de trabalho e protege os beneficiários de uma eventual deportação.