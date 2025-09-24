JPP com plano para requalificar espaço público no Caniço

A candidata do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, esteve ontem na Praça de Táxis do Caniço, onde reiterou a aposta do seu partido na requalificação já prevista para aquele local, numa intervenção que pretende melhorar acessos, mas também criar um novo espaço de fruição pública que faz falta ao centro daquela cidade.

Élia Ascensão reconhece que em causa está uma obra que tem sofrido alguns atrasos, decorrentes das negociações em curso com os legítimos proprietários, mas assegurou que aquele projecto continua a ser uma prioridade para o JPP, integrando um conjunto de outros projectos de requalificação urbana.

A candidata explicou que a intervenção prevista para aquele local assenta em vários eixos de intervenção, nomeadamente na criação de melhores e mais seguras condições de circulação rodoviária e pedonal; na reestruturação dos pontos de acesso aos transportes públicos (paragens de autocarro e praça de táxis); bem como na fluidez do acesso ao parque de estacionamento do Caniço Shopping.

Paralelamente, o investimento irá requalificar e valorizar a imagem urbana da freguesia do Caniço, criando um espaço público de qualidade e potenciador de convívio e de atividades sociais, recreativas e culturais. "Esta é uma obra que representa tudo aquilo que queremos em termos de espaço público para a cidade do Caniço, promovendo locais de fruição para a população que aqui reside", vincou.

Segundo Élia Ascensão, a proposta de intervenção no local engloba a construção de uma praça central urbana, equipada com mobiliário moderno e espaços verdes de canteiros ou pequenos jardins, e a criação de zonas de sombra descanso, assegurando conforto e convidando à permanência das pessoas naquele local. Previstas estão também áreas livres polivalentes, adaptáveis a diferentes actividades recreativas e culturais, destinadas a todas as faixas etárias; a requalificação do edificado existente na praça, para instalação de serviços de apoio ao espaço público; a construção de instalações sanitárias públicas; a execução de dois pisos de estacionamento público, aumentando a capacidade e a eficiência do trânsito local; e a implantação de uma zona técnica de apoio aos serviços da Higiene Urbana e Jardins.