Acidente entre dois ligeiros no Caniço de Baixo

Na manhã de hoje, 30 de Setembro, ocorreu um acidente envolvendo dois veículos ligeiros na Via Rápida, na zona do Caniço de Baixo.

O acidente ocorreu no sentido Ribeira Brava-Machico, entre o quilómetro 25 e o quilómetros 26.1, estando a provocar congestionamento no trânsito, numa extensão de 1.1 quilómetros.

Paralelamente, na mesma zona, verifica-se congestionamento no sentido Machico - Ribeira Brava devido a tráfego intenso, entre o quilómetro 25 e o quilómetro 21, numa extensão de cerca de 4 quilómetros.

Situação semelhante na zona de Santo António - Santa Luzia, no sentido Ribeira Brava - Machico, entre o quilómetro 15 e o quilómetro 16, numa extensão de 1 quilómetro.