Protecção Civil do Funchal participa em Fórum Internacional na Coreia do Sul

A Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, foi uma das oradoras convidadas a partilhar conhecimentos e experiências na edição deste ano do Fórum Internacional de Líderes em Resiliência a Desastres, que decorre em Incheon, na Coreia do Sul, entre os dias 29 e 30 de Setembro e reúne renomados especialistas em prevenção de catástrofes e desastres naturais.

A edição de 2025 do Fórum incidiu sobre o tema 'Fortalecer a Cooperação Global na Redução de Riscos de Desastres para um Futuro Sustentável', com destaque para a implementação do Marco de Sendai para Redução de Riscos de Desastres (2015–2030).

Na prática, trata-se de um plano de acção aprovado em 2015 pela ONU e assinado por países de todo o mundo, com um objectivo claro, apostar fortemente na prevenção. Paralelamente, foi debatida a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Entre os casos de sucesso apresentados pelo Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal, destaque para os Núcleos de Protecção Civil, uma iniciativa que capacitou cerca de 17 mil cidadãos em autoprotecção e gestão emocional em situações de emergência, considerado um projecto inovador e reconhecido internacionalmente pelo Relatório de Avaliação Global das Nações Unidas.

A aposta do Funchal na tecnologia e inovação foi outro dos pilares em foco, nomeadamente através de jogos digitais de sensibilização e da doação de sismógrafos e estações meteorológicas às escolas. As acções, integradas no projecto AGEO – Platform for Atlantic Geohazard Risk Management, visam educar as novas gerações e criar uma cultura de segurança desde cedo.

A participação neste fórum, surge após a realização do XII.º Encontro Nacional de Cidades e Vilas Resilientes, realizado em Maio de 2025, no Funchal. Na ocasião, o município foi convidado pelo United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) a partilhar as suas boas práticas e projectos de referência à rede internacional. Com este passo, o Município reforça a sua posição como cidade comprometida com a construção de um território mais resiliente para todos