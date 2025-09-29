FIFA pune África do Sul com derrota por uso indevido de jogador

A seleção de futebol da África do Sul foi hoje punida pela FIFA com derrota administrativa frente ao Lesoto pelo uso de um jogador suspenso no desafio que venceu em março na qualificação para Mundial2026 de futebol.

O organismo que regula o futebol mundial explicou, em comunicado, que os 'bafana bafana' violaram o artigo 19 do Código Disciplinar ao fazerem alinhar o médio Teboho Mokoena, que estava suspenso após acumular dois cartões amarelos frente ao Benim e ao Zimbabué.

A jogar em casa, em Polokwane, a África do Sul tinha vencido por 2-0, mas com este castigo o resultado muda para derrota para 3-0, o que faz cair a seleção para o segundo lugar do Grupo C da zona africana.

Por ter melhor diferença de golos, o Benin sobe a primeiro com os mesmos 14 pontos da África do Sul, enquanto o Lesoto continua quinto, com nove pontos: quando apenas os dois primeiros avançam na competição, Nigéria e Ruanda partilham a terceira posição, com 11.

A federação sul-africana, que pode recorrer para a comissão de apelo da FIFA, foi ainda multada em cerca em cerca de 10.700 euros.