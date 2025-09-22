Consórcio eGames Lab participa na 'Tokyo Games Show'

Será no Japão, entre os dias 25 e 28 de Setembro, que vai decorrer o 'Tokyo Games Show', considerada uma das maiores feiras de videojogos do mundo. O consórcio eGames Lab, com sede na Madeira, vai marcar presença no certame com a WOWsystems, a Fapptory, a Redcatpig e a Yacooba Lab.

Este evento tem enorme relevância no mercado dos videojogos, pois funciona como palco para lançamentos, testes e promoção de novos títulos, sendo uma montra estratégica de apresentação ao público e à imprensa internacional de novidades, trailers, demos e novas colaborações. Além disso, permite "medir o interesse dos jogadores em novos lançamentos, recolher feedback e criar expectativa para comercialização de novidades, ao mesmo tempo que promove o intercâmbio entre profissionais da indústria, fortalecendo negócios e parcerias internacionais".

Segundo explica nota à imprensa, a WOWsystems e a Fapptory apostarão em 'Hanno', "um jogo imersivo de acção e aventura para PC e consolas, que se desenrola no mundo fictício de Ashar". Haverá ainda aposta na demonstração de 'The Kause', "um jogo de acção para computador, em que os utilizadores têm de resolver mistérios, recrutar apoiantes para descobrir os traidores e derrubar o regime opressivo".

Já a Redcatpig vai apresentar 'KEO', "um jogo de acção que tem lugar num mundo pós-apocalíptico de ficção científica, sendo que os jogadores se deslocam em carros de combate e constroem o seu próprio equipamento". Também será apresentado o 'Hoovershock', "um jogo de acção, para computador e consolas, em que o utilizador controla um drone com armas e poderes alucinantes, num cenário colorido e muito movimentado".

Por fim, a Yacooba Labs faz a demonstração da plataforma 'Fourt.io', que promete "simplificar a interacção dos utilizadores com a blockchain tornando-a mais intuitiva e segura, marcando, assim, uma nova etapa na integração de soluções Web3". A aposta passará ainda pelo jogo 'Ezequiel' "que criou sensação na Gamescom 2025, tendo atraído o interesse de vários publishers, ainda, numa fase muito prematura do projecto".

As entidades Wowsystems, Fapptory, Yacooba, Redcatpig, Infinity Games, Footar, Walkme Mobile, 4Spiro, Solvit, Júpiter Wisdom, Greener Act, Cookies Compliance, NOS, Dream Expctation, IST-ID, Município do Funchal, Startup Madeira, ACIF, APCA, AFTM, PACT e AJEM fazem parte do eGames Lab.