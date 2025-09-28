Protecção Civil regista 332 ocorrências com passagem da depressão Gabrielle

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC) registou hoje 332 ocorrências entre a meia-noite e as 16:00, na sequência da passagem da depressão pós-tropical Gabrielle em Portugal continental.

Fonte da Proteção Civil disse à Lusa que as ocorrências afetaram sobretudo a região norte de Portugal continental e que foram registadas 123 quedas de árvores, 82 quedas de estruturas, 66 inundações e pelo menos 56 limpezas de via.

Só na Área Metropolitana do Porto foram registadas 108 ocorrências.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu entretanto um comunicado em que afirma que a depressão pós-tropical Gabrielle já se encontra em território espanhol.

O IPMA acrescentou que a partir de segunda-feira, dia 29, está prevista uma melhoria do estado do tempo, "com subida gradual de temperatura, em especial da máxima, com o céu a tornar-se pouco nublado ou limpo e diminuição gradual do vento".