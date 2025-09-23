Saxofonista madeirense supera recorde do Guinness após 33 horas de música

O saxofonista madeirense Elvis Sousa estabeleceu, esta tarde, um novo recorde mundial ao tocar saxofone durante 33 horas consecutivas no Museu de Arte Moderna da Madeira (MAMMA), no Funchal.

A maratona musical, que começou na manhã de domingo e se prolongou até a tarde desta terça-feira, superou a marca do Guinness de 26 horas e 23 minutos, estabelecida em 2023 pela indiana Mysore Sainatha Subbalaxmi, por 6 horas e 37 minutos.

Sinto-me muito feliz por esta superação pessoal. Estou mesmo exausto, pouco consigo dizer. O cansaço foi, sem dúvida, o maior desafio Elvis Sousa, saxofonista

Ver Galeria Fotos Hélder Santos/ASPRESS

A performance do artista madeirense, que aguarda a validação pelo Guinness World Records, seguiu regras rigorosas: cada peça devia durar pelo menos dois minutos, os intervalos entre músicas não podiam exceder os 30 segundos, e os descansos eram limitados a cinco minutos por hora de actuação.

Todo o evento foi acompanhado por testemunhas credenciadas e registrado em vídeo para posterior validação do Guinness World Records.