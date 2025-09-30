Madeira conta com novo centro de mergulho federado e recreativo

O Clube Naval do Funchal (CNF), em parceria com a Atlantic Diving Center, anunciou esta terça-feira, 30 de Setembro, a abertura oficial de um novo Centro de Mergulho, um projecto que alia a vertente federada à prática lúdica, promovendo o mergulho como desporto, lazer e contacto privilegiado com o mar da Madeira.

Em nota emitida, o CNF revela que o novo centro está certificado pela SSI (Scuba Schools International), "uma das mais prestigiadas organizações de mergulho a nível mundial", e totalmente equipado com material da reconhecida marca MARES, "assegurando os mais elevados padrões de qualidade e segurança".

Localizado na sede social do CNF, o centro conta com "a Baixa das Moreias, um dos pontos de mergulho mais emblemáticos da Região, fica literalmente 'à porta de casa', permitindo saídas rápidas e práticas". Além disso, os praticantes têm ainda à disposição uma piscina de água salgada, "ideal para as primeiras experiências, treinos técnicos e adaptação de iniciantes".

O Centro de Mergulho promove o mergulho federado, com a criação de uma nova modalidade desportiva no Clube Naval do Funchal, com possibilidade de formação, treinos regulares e participação em competições, e mergulho recreativo, Atlantic Diving Center, aberto a residentes e turistas, oferece cursos de iniciação, batismos de mergulho, programas de descoberta e experiências inesquecíveis nas águas da Madeira.

A equipa técnica é composta por instrutores "altamente qualificados, com certificação SSI, proporcionando assim as valências ao Atlantic Diving Center para um centro de mergulho formativo".

Com esta parceria, o CNF e a Atlantic Diving Center reforçam o compromisso de "valorizar o mar, democratizar o acesso ao mergulho e criar oportunidades para a prática desportiva e de lazer na Madeira".