Chega promete "contas certas" em São Vicente com Cátia Capontes

Com a promessa de "Contas Certas, Futuro Seguro: Juntos por um São Vicente Transparente", o candidato do Chega (CH) à Câmara Municipal, José Carlos Gonçalves, apresenta a candidata que lhe garante o cumprimento dessa promessa.

Numa nota de divulgação, como habitualmente, na sua página no Facebook, José Carlos Gonçalves diz que o CH São Vicente "apresenta uma equipa de excelência, pronta para servir o nosso concelho com verdade, rigor e coração" e garante: "Tenho um orgulho imenso em contar ao meu lado com Cátia Capontes, uma mulher determinada, Contabilista e Mestre em Fiscalidade, que representa o melhor da nossa nova geração: jovem, competente e com uma vasta experiência em contabilidade e fiscalidade numa multinacional."

Depois dessa breve apresentação, acrescenta: "Com a Cátia Capontes, não só teremos Contas Certas, como também garantiremos o que é justo e essencial: pagamentos a tempo e horas! Porque quem presta serviços à Câmara merece respeito e confiança - e conosco, o pagamento está garantido."

Por isso, reforça que ao votar CH, "vota em transparência, verdade e responsabilidade. Todas as contas da Câmara serão claras, públicas e acessíveis a todos - publicadas de três em três meses, para que cada cidadão possa ver, com os seus próprios olhos, a verdade e a realidade do nosso concelho. Com a nossa equipa, São Vicente vai finalmente ter gestão séria, justa e transparente". E conclui: "Porque o nosso compromisso é com as pessoas, a verdade e o futuro do concelho."