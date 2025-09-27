Salvador Martinha hoje no Centro de Congressos da Madeira para apresentar 'Aura Super Jovem'

O conhecido humorista nacional, ‘streamer’ e ‘podcaster’ Salvador Martinha regressou este ano ao ‘stand-up comedy puro, depois de cinco anos, com o novo espectáculo ‘Aura Super Jovem’, que chega, pelas 21h30, deste sábado, 27 de Setembro, ao Centro de Congressos da Madeira, numa iniciativa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo septuagésimo primeiro dia do ano, em que faltam 95 dias para o fim de 2025:

- Das 9 às 14 horas - Torneio de Golfe 2025 Diário de Notícias no Clube de Golfe do Santo da Serra;

- Das 09h30 às 11h30 - O Café Memória da Madeira promove uma sessão intitulada 'Cuidar de quem cuida', com Isabel Fragoeiro, professora da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000);

- 10 horas - Limpeza subaquática à frente da praia do Forte de São Tiago, no âmbito do projeto ecoRoute, financiado pelo Fundo Comunitário EMFAF;

- 10 horas - A Iniciativa Liberal promove uma visita ao Mercado dos Lavradores com a presença de Mário Amorim Lopes, deputado da Iniciativa Liberal na Assembleia da República;

- 10 horas - O CDS-PP Madeira realiza a sua convenção Autárquica intitulada ' A Força Faz a Diferença' no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos;

- 10 horas - A Câmara Municipal do Funchal promove mais uma edição do 'Aos Sábados no Parque Ecológico' dedicada ao tema 'O Patagarro, uma ave marinha que nidifica no Parque Ecológico';

- 11 horas - Jogo da II Liga Sporting B - Marítimo no Estádio Aurélio Pereira;

- 11 horas - A CDU promove uma iniciativa política para defender a praia pública na Praia Formosam junto ao campo de futebol;

- 11 horas - O Bloco de Esquerda promove uma iniciativa política na Praia Formosa, junto antigas instalações Shell;

- 11h30 - O JPP promove uma acção política na Avenida.do Mar, da cidade do Funchal, junto à Praça da Autonomia, em frente ao Monumento à Autonomia;

- Das 11 às 18 horas - Sessões de consultoria de imagem e personal shopper 'A Moda ao Teu Serviço' no Centro Comercial MadeiraShopping;

- A partir das 11 horas - 7.ª Edição do Festival FRACTAL 2025 no Polidesportivo do Monte;

- 13 horas - Workshop My Madeira Magnet na Casa dos Amigos localizada na Rua do Bom Jesus nr. 9;

- A partir das 14 horas - Calheta Green Market Madeira na Praceta 24 de Junho;

- 15 horas - Jogo AD Machico - Tirsense do Campeonato de Portugal no Estádio de Machico;

- 15 horas - Jogo do Campeonato de Portugal Ribeira Brava - SC Mirandela no Estádio Municipal da Ribeira Brava;

- A partir das 16 horas - Evento #BEACTIVE SPORT VILLAGE, no âmbito da realização da Semana Europeia do Desporto, nos Jardins do Lido;

- 17 horas - Comemorações do 32.º Aniversário do Regimento de Guarnição N. º3;

- 18 horas - Concerto de Madbrass7 & Percussão da Orquestra Clássica da Madeira na Assembleia Legislativa da Madeira;

- A partir das 18 horas - XXXI Mostra da Sidra no Santo da Serra;

- 20 horas - 2.ª Edição do Festival de Teatro Alternativo 'FES.TAS' dedicado à 'Memória' na Praça de Santana;

- Das 20h30 às 00h30 - 2.ª Edição do Festival One Appalooza - Festival de bandas Rock no Largo da Praça, em Machico;

- 21 horas - Sessão especial de Cinema ao Ar Livre, promovido pela Junta do Imaculado Coração de Maria no Jardim de Santa Luzia;

- 21 horas - Concerto 'No Atlântico Me Confesso' com Com Filipe Passos na Fortaleza de São Tiago.

Principais acontecimentos registados a 27 de Setembro, Dia Mundial do Turismo e Dia do Farmacêutico:

1597 - Um tremor de terra sacode Lisboa, destruindo grande parte da colina de Santa Catarina.

1810 - Batalha do Buçaco. Portugueses e ingleses enfrentam as forças de Napoleão. Os invasores são derrotados.

1939 - II Guerra Mundial. Varsóvia rende-se às forças alemãs de Adolf Hitler, depois de 19 dias de resistência.

1940 - II Guerra Mundial. A Alemanha, Itália e o Japão assinam o Pacto Tripartido, acordo económico e militar que institui o Eixo Berlim-Roma-Tóquio.

1957 - O vulcão dos Capelinhos entra em erupção às 06:45 da madrugada, junto aos ilhéus dos Capelinhos, na Ilha do Faial -- Arquipélago dos Açores, e mantém-se em atividade durante 13 meses, tendo desalojado milhares de faialenses que tiveram que emigrar, mas sem provocar mortos.

1964 - O relatório da Comissão Warren conclui ter sido Lee Harvey Oswald, sozinho, a assassinar o Presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy.

1968 - Oliveira Salazar é afastado do Governo, pela irreversibilidade das lesões neurológicas resultantes da queda, no forte de Santo António do Estoril. Marcello Caetano é indigitado presidente do Conselho de Ministros pelo Presidente da República, Américo Tomás.

1975 - São assaltadas as instalações da Embaixada de Espanha em Lisboa em protesto pela condenação à morte, pelo regime de Franco, de cinco separatistas bascos.

1988 - A Federação Internacional de Atletismo suspende, por dois anos, o atleta canadiano Ben Johnson, após a deteção de "doping" nos testes dos Jogos Olímpicos de Seul, onde vencera os 100 metros.

1998 - Eleições legislativas na Alemanha dão a vitória ao social-democrata Gerhard Schroeder.

1998 - É lançado o motor de busca Google. O Google Search é um serviço da empresa Google INC fundada por Larry Page e Sergey Brin.

2004 - O ministro da Defesa, Paulo Portas, assina, com os ministros das Finanças, Bagão Félix, e da Segurança Social, Fernando Negrão, a portaria que constitui o Fundo dos Antigos Combatentes.

2009 - Eleições Legislativas em Portugal. O PS vence as eleições, mas perde a maioria absoluta. O CDS-PP, de Paulo Portas, torna-se a terceira força política, à frente do Bloco de Esquerda e do PCP.

2015 - A França anuncia que "bombardeou a Síria", pela primeira vez, posições do Estado Islâmico depois de duas semanas de preparativos, recolha de informações e voos de reconhecimento aéreo sobre a região.

2022 - As autoridades pró-russas das regiões ucranianas de Zaporijia, Kherson, Lugansk e Donetsk reivindicam a vitória do "sim" à anexação pela Rússia em referendos organizados por Moscovo e considerados inválidos por Kiev e pelos seus aliados ocidentais.

2022 - Numa declaração por videoconferência ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), o Presidente ucraniano, Zelensky Volodymyr, diz que uma eventual anexação de territórios da Ucrânia pela Rússia, através de referendos, significará que "não há nada a negociar" com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

2022 - O embaixador chinês nas Nações Unidas (ONU) Zhang Jun, pede, perante o Conselho de Segurança, respeito pela "integridade territorial de todos os países", numa reunião sobre os referendos de anexação levados a cabo pela Rússia na Ucrânia.

2023 - O parlamento de Espanha rejeita, com uma maioria absoluta de 178 votos contra, a candidatura do presidente do Partido Popular (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, a primeiro-ministro.

2024 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nomeia Amadeu Francisco Ribeiro Guerra como procurador-geral da República.

2024 - O antigo presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) Melchior Moreira é condenado a sete anos de prisão por 29 crimes, no âmbito da Operação Éter, relacionada com contratos ilícitos celebrados por aquela entidade.

2024 - O ex-Presidente dos Estados Unidos e candidato republicano às presidenciais, Donald Trump, promete resolver a guerra na Ucrânia, após uma reunião em Nova Iorque, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que agradece o encontro "muito produtivo".

Pensamento do dia: