Dina Letra preocupada com maior número de pessoas em situação de sem-abrigo

A candidata à CMF pelo Bloco de Esquerda, Dina Letra, lamentou hoje o facto de "no Funchal termos cada vez mais um maior número de pessoas em situação de sem-abrigo". "Uma problemática que me preocupa enquanto candidata à Câmara Municipal do Funchal", disse a 'bloquista'.

Dina Letra lamentou que a estratégia para combater este flagelo não esteja a ser "eficaz", "também fruto da crise habitacional e da toxicodependência" existentes na RAM.

A candidata à CMF pelo Bloco de Esquerda defende "uma série de medidas urgentes", entre as quais, uma "comunidade terapêutica que dê sentido e um projecto de vida a estas pessoas, para que sejam depois integradas na sociedade".

De acordo com Dina Letra, outra das medidas previstas é a criação de abrigos de emergência, destinados a acolher estas pessoas em situações de maior vulnerabilidade causadas por intempéries.

"Precisamos de lhes dar mais dignidade", salientou.