Chega denuncia imigrantes a viver em abrigos de jardim no Funchal

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal denunciou, hoje, a existência de imigrantes paquistaneses a viver em condições "absolutamente indignas" num terreno situado na Estrada Comandante Camacho de Freitas, junto à subida para o Pico dos Barcelos.

Segundo o partido, os alojamentos correspondem a "simples abrigos de jardim", arrendados como habitações, "sem saneamento básico, sem acesso a água potável ou canalizada e com sistemas eléctricos improvisados e perigosos".

O candidato do Chega à autarquia, Luís Filipe Santos, classificou a situação como “absolutamente inaceitável”, defendendo que o Funchal “não pode permitir a criação de guetos” nem “fechar os olhos a realidades que atentam contra os direitos humanos e a saúde pública”.

O partido exige ainda que a Câmara Municipal, em articulação com a PSP e as autoridades de saúde, realize uma vistoria urgente ao local e "actue em conformidade para pôr fim a esta situação.”