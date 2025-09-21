Cozinheiro Joel Abreu é cabeça-de-lista do PTP no município da Ribeira Brava

O cozinheiro Joel Abreu é o cabeça de lista do PTP à Câmara Municipal da Ribeira Brava, na Madeira, onde o partido avança com propostas em setores como turismo, economia, agricultura, habitação, assuntos sociais e mobilidade.

"As propostas, que visam melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos habitantes, são compostas por projetos com períodos de curto, médio e longo prazo, onde será dada prioridade à habitação e ao desenvolvimento socioeconómico do concelho", esclarece o candidato.

Num comunicado enviado à agência Lusa, Joel Abreu, que tem 44 anos (nasceu em 18 de julho de 1981) e é militante do Partido Trabalhista Português há cerca de uma década, afirma-se como "membro ativo e comprometido" da comunidade ribeira-bravense, município localizado na zona oeste da ilha da Madeira.

"Apresento uma série de propostas que buscam melhorar a qualidade de vida dos habitantes do concelho e potencializar o desenvolvimento turístico, social e económico da Ribeira Brava", realça.

Desde logo, Joel Abreu pretende reabrir o calhau da Lapa, uma área balnear que se encontra encerada por questões de segurança, devido à instabilidade da escapar, e construir um teleférico de ligação ao local.

Reformular a frente mar e o cais da Ribeira Brava e requalificar vários caminhos pedestres e levadas, são outras das propostas para dinamizar a atividade turística, bem como a construção de um parque de diversão e aventura na zona alta da freguesia do Campanário.

Ainda com o intuito de impulsionar a economia local, Joel Abreu defende a construção de um mercado que "facilite a exposição e venda de mercadorias do produtor" e a criação de um gabinete de apoio a novos empreendimentos, em parceria com o Instituto de Emprego da Madeira.

Já ao nível do setor agrícola, o candidato propõe apoios para diversificar a produção e estimular a mecanização, e também melhorias na rede de água de rega.

Para combater a crise na habitação, o cabeça de lista do PTP pretende recuperar as casas abandonadas no concelho e transformá-las em fogos sociais e de renda reduzida, direcionados para os "jovens que desejem iniciar um projeto de vida e formar uma família".

Outra das propostas é a reabilitação de edifícios públicos devolutos, nomeadamente antigas escolas, para transformar em centros de dia para idosos.

Joel Abreu, que é natural da Venezuela mas reside no concelho da Ribeira Brava desde criança, promete, por outro lado, pavimentar várias estradas e realizar um plano urbanístico com vista a criar mais locais de estacionamento, bem como ampliar a iluminação pública com tecnologia 'led' e promover ações de sensibilização para a segurança rodoviária e cidadania ativa.

O cabeça de lista do PTP quer também reforçar as ajudas aos projetos culturais e criar um programa de apoio a jovens e adultos portadores de necessidades especiais, focado a inclusão social, introdução no mercado de trabalho, entretenimento, bem-estar e lazer.

Em relação à mobilidade, a candidatura do PTP defende alterações em algumas ruas no interior da vila da Ribeira Brava e quer também facultar mais meios de transporte público vocacionados para os idosos, bem como "aprimorar e criar novas vias de acesso em todo o concelho", facilitando o transporte de mercadorias e a circulação dos residentes.

O município da Ribeira Brava é composto por quatro freguesias -- Tabua, Ribeira Brava, Serra de Água e Campanário -- e tem 13.322 habitantes (dados oficiais relativos a 2024).

Nas autárquicas de 12 de outubro, além do candidato do PTP, concorrem Marco Martins (movimento Ribeira Brava em Primeiro -- RB1), Celestino Sebastião (Chega), Marcelino Rodrigues (CDU), Arnaldo Hernández (JPP), Jorge Santos (PSD/CDS-PP) e Pietro Aires (ND).

O atual executivo camarário é composto por seis vereadores do movimento RB1, chefiado por Ricardo Nascimento, que atingiu o limite de mandatos, e um vereador do PS, partido que agora apoia o movimento independente.

Nas últimas autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.

O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.

O PS conquistou a maioria Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz.

Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava em Primeiro, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e centristas.