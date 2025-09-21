PTP acusa Élia Ascensão de desprezar agricultores da Feira do Santo da Serra

A candidatura do PTP à Câmara Municipal de Santa Cruz criticou, hoje, as condições "precárias" em que se encontram instalados provisoriamente os agricultores que vendem na Feira do Santo da Serra.

Numa visita a esse espaço, José Manuel Coelho criticou Élia Ascensão por "desprezar os agricultores e por deixar a feira ao abandono". O espaço provisório trata-se de uma tenda "pequena e escura e não existem casas de banho".

O partido acusa a presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz de praticar uma dualidade de critérios: “parece estar mais interessada em ajudar a polícia, que não é competência da autarquia, do que os agricultores, comprando viaturas e alugando instalações no Caniço a um familiar".