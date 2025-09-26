Saiba a diferença entre furacão, ciclone, tufão e tornado

O Governo da Região Autónoma dos Açores declarou, entre as 18 horas de quinta-feira e as 18 horas de hoje, situação de alerta e decidiu encerrar todas as escolas e os serviços públicos nos grupos ocidental e central, devido à passagem do ciclone tropical ‘Gabrielle’.

Na manhã desta sexta-feira, a tempestade deixou de ser considerada um furacão de categoria 1 e passou a ser uma depressão pós-tropical com a força de um furacão.

Qual é a diferença entre um furacão, ciclone e tufão?

Na verdade, tratam-se do mesmo tipo de fenómeno meteorológico, giratórios e alimentados por massas de ar quente, associados a um estado de tempo severo. Cientificamente, o termo ciclone tropical é utilizado para designar os três fenómenos meteorológicos.

No entanto, as suas diferenças são definidas pelo local do globo onde se formam e ocorrem em função de determinadas condições atmosféricas e oceânicas.

Os fenómenos meteorológicos que se formam no Atlântico Norte são designados de furacões.

Aqueles que se formam nas regiões do Pacífico Ocidental, próximos a lugares como a China e o Japão, são conhecidos como tufões e, os que se formam no Oceano Índico, são chamados de ciclones.

Constituídos por ventos giratórios, formados por um centro de baixa pressão atmosférica, deslocam-se a alta velocidade e, habitualmente, em zonas com altos níveis de humidade.

Os tornados

São fenómenos meteorológicos com menor intensidade e que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), não são assim tão raros em Portugal. Um tornado é uma coluna de ar que gira de forma violenta e desce de uma tempestade até ao solo. Costumam ser acompanhados por tempestades intensas e ventos altos e, após atingir o solo, podem durar apenas alguns segundos ou até três horas. Um tornado ‘comum’ tem cerca de 200 metros de largura e desloca-se a cerca de 50 quilómetros por hora e, a maioria, não chega a percorrer mais de dez quilómetros antes de se extinguir. Contudo, existem tornados com a capacidade de causar uma destruição tremenda e podem atingir velocidades de 480 quilómetros por hora.

A escala de Fujita utiliza unidades entre F0 e F5 que medem a intensidade de um tornado consoante os danos causados e equipara-os às velocidades do vento que se calcula serem necessárias para causar danos comparáveis. Actualmente, essa escala é utilizada pelo IPMA para a categorização quantitativa dos fenómenos.

Tempestade Gabrielle nos Açores

Estava previsto que o ciclone tropical designado de ‘Gabrielle’ atingisse os Açores como furacão de categoria 1, no entanto transformou-se em tempestade pós-tropical.

Uma tempestade pós-tropical é um sistema meteorológico que deixa de ter as características típicas de um ciclone tropical (como um furacão), ou seja, ‘perde força’. No entanto, ainda pode causar destruição em grande escala, devido aos seus ventos fortes e às chuvas intensas.

Proteja-se previamente, em caso de condições adversas

Tenha sempre à mão um rádio portátil, uma lanterna eléctrica e pilhas de reserva, bem como um estojo de primeiros socorros;

Desobstrua o sistema de drenagem à volta da sua casa;

Guarde todo o equipamento solto na área do jardim;