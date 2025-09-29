Funchal entrega 49 certificados de formação a assistentes operacionais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) entregou, hoje, os certificados de formação a 49 assistentes operacionais que concluíram duas acções de formação realizadas no passado mês de Julho.

As iniciativas, promovidas pelo Departamento de Recursos Humanos da autarquia, tiveram como objectivo capacitar os trabalhadores para a operação segura e eficiente de camiões com grua articulada e de máquinas industriais, em conformidade com as normas técnicas de segurança previstas na legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 50/2025, de 25 de fevereiro.

A vereadora com o pelouro dos Recursos Humanos, Ana Bracamonte, presidiu à cerimónia de entrega dos certificados, destacando que estas acções encontram-se inseridas na política municipal de valorização e qualificação contínua dos trabalhadores da autarquia.

Uma nota enviada à comunicação social explica que estas formações decorreram nas instalações municipais e incluíram quatro horas de componente teórica e quatro horas de prática em ambiente de trabalho, realizadas na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos e no estaleiro do Departamento de Mobilidade, Infraestruturas e Equipamentos.

Representaram um investimento municipal de 3.420 euros, envolvendo profissionais de diversos departamentos municipais. Nos últimos anos, a autarquia já administrou mais de 47 mil horas de formação, internas e externas.

A acção de 'Operador de Camião com Grua Articulada - normas de operação e segurança' contou com 10 formandos da Divisão de Gestão de Frota e da Divisão de Arruamentos e Espaço Público Municipal.

Já a formação de 'Manobrador de Máquinas Industriais - empilhadoras e retroescavadoras' integrou 39 assistentes operacionais de diferentes áreas, que exercem funções na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos, nas Águas do Funchal, na Divisão de Cemitérios, na Divisão de Edifícios e Equipamentos, na Divisão de Arruamentos e Espaço Público Municipal e no Parque Ecológico do Funchal.

Entre os principais objectivos destacam-se o reforço das normas de segurança, o desenvolvimento de competências técnicas, a adoção de boas práticas de manutenção preventiva e a promoção da eficiência operacional.