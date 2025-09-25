Professores da Polónia, Lituânia e Madeira participaram em aula da Dançando com a Diferença

A companhia de dança contemporânea Dançando com a Diferença recebeu ontem, no seu estúdio no Funchal, professores da Escola Básica da Nazaré, acompanhados por docentes da Polónia e da Lituânia, no âmbito da iniciativa Erasmus+ 'Conexões Criativas'.

A iniciativa, desenvolvida pela Escola da Nazaré em parceria com instituições destes dois países, tem como tema central a integração de pessoas com deficiência através das artes. Depois de uma primeira mobilidade realizada na Lituânia, coube agora à Madeira acolher os parceiros.

"Fizemos questão de mostrar aos nossos parceiros o que a Madeira realiza nesta área. A Dançando com a Diferença demonstra de forma exemplar como a arte pode aproximar pessoas com e sem deficiência", destacou Isabel Fagundes, professora da Escola da Nazaré e participante na iniciativa.

Durante a visita, os docentes participaram numa aula conduzida pelos monitores de dança Telmo Ferreira e Milton Branco, onde foram explorados exercícios de 1=1, observação, toque e comando, experiências que evidenciam o poder da dança contemporânea para criar momentos de conexão e aprendizagem.

A sessão contou ainda com a presença de Pascal Croce, director artístico da companhia de dança francesa Klaus Compagnie, acompanhado por um intérprete, no âmbito de um outro programa de mobilidade Erasmus+.

A iniciativa 'Conexões Criativas' integra o programa Erasmus+ (Parcerias de Cooperação na Educação Escolar), financiado pela União Europeia, e promove a partilha de experiências artísticas e educativas entre Portugal, Polónia e Lituânia.

A Companhia Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada pela República Portuguesa - XXIII Governo/Direcção-Geral das Artes (2023 - 2026), Governo Regional da Madeira e Câmara Municipal do Funchal. É companhia residente no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira e projecto residente no Teatro Viriato, em Viseu.