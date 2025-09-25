Candidatura do PSD à Câmara da Calheta promete melhor mobilidade interna

A mobilidade interna é um dos compromissos assumidos pela candidatura do PSD à Câmara Municipal da Calheta. Doroteia Leça fez saber que novos caminhos municipais para todas as freguesias serão uma das prioridades para o próximo mandato.

"O objectivo é garantir que nenhuma freguesia fica esquecida. Haverá novos caminhos municipais que aproximem, melhorem acessos às habitações, dêem resposta às necessidades dos agricultores e facilitem a vida de todos os que vivem e trabalham na Calheta", explicou a candidata, que fala em "medida estruturante" e a pensar no futuro.

Na lista de prioridades inclui as intervenções já projectadas, nomeadamente novos caminhos nos Lombos, nas zonas altas da freguesia da Calheta, uma solução apontada como essencial para melhorar a mobilidade, facilitar o estacionamento e garantir maior fluidez no tráfego, ainda que Doroteia Leça realce que a estratégia será mais ampla, abrangendo todas as freguesias do concelho.

Em causa estão investimentos que, segundo aponta a cabeça-de-lista do PSD à Câmara da Calheta, terão um duplo impacto, melhorando a qualidade de vida das populações e, ao mesmo tempo, valorizando o concelho, tornando o município mais atractivo para fixar jovens, apoiar o turismo e dinamizar a economia local.