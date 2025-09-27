JPP acusa PSD-Calheta de prometer aquilo que "não realizou em 20 anos”

O candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal da Calheta apontou, hoje, baterias à candidatura adversária do PSD. Basílio Santos acusou os social-democratas de prometerem o que o partido "não realizou em 20 anos", por “desespero" em vésperas das eleições autárquicas.

“Prometem caminhos em todas as freguesias, mas os caminhos fazem-se onde é necessário e não para agradar e sem critério”, aponta o cabeça-de-lista do JPP, citado em nota de imprensa.

O candidato diz que a estrutura local do PSD “está nervosa porque o JPP trouxe para estas eleições as promessas falhadas deles" e que tem respondido "à verdade" com o "ataque baixo".

“O meu foco não é o PSD, é a Calheta, os calhetenses e trabalhar para tornar real as falsas promessas do PSD”, assumiu por seu turno Basílio Santos, passado a enumerar as promessas 'laranja':