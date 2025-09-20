Incêndio em mato em Santa Cruz

Deflagrou no início desta tarde, pelas 12h50, um incêndio em mato na Estrada do Seixo, no concelho de Santa Cruz.

Foram accionados, em triangulação de meios, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Municipais de Machico e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Foto DR

No total estão no terreno três veículos, um de cada corporação, e 14 elementos.

O incêndio encontra-se em fase de rescaldo.