Assembleia de Freguesia da Ribeira Brava encerra mandato com aprovação unânime

A última reunião da Assembleia de Freguesia da Ribeira Brava, realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal, ficou marcada pela aprovação unânime de todos os pontos da ordem de trabalhos, com destaque para a revisão orçamental e para matérias relacionadas com o património da freguesia, refere aquela entidade em nota à imprensa.

O presidente da Assembleia de Freguesia, Vítor Emanuel Oliveira Baptista Reis, enalteceu o espírito de cooperação e agradeceu a todos os membros o trabalho desenvolvido ao longo do mandato.

Por sua vez, o presidente da Junta de Freguesia, Marco Martins, sublinhou o empenho e a dedicação de todos à causa pública, reforçando que as decisões tomadas foram fundamentais para o desenvolvimento da freguesia e para o futuro do concelho.

O encontro encerrou assim um ciclo autárquico marcado pela proximidade, cooperação institucional e responsabilidade para com a comunidade ribeira-bravense.