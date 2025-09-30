Política em disputa, economia sob pressão e futebol em destaque na imprensa nacional

Diário de Notícias:

- "Tribunal Constitucional confirma indemnizações a 2000 tripulantes da TAP"

- "Autárquicas. De Arroios a Carnide, nove batalhas vão definir Lisboa"

- "João Paulo Correia: 'Gaia terá de ter um orçamento equiparado, pelo menos, ao orçamento da Câmara do Porto'"

- "Gaza. Acordo de paz está nas mãos do Hamas após acordo entre Trump e Netanyahu"

- "Turismo. Montenegro garante que novo aeroporto é 'ponto de honra' do Governo"

- "Eleições. Moldova resiste à Rússia e a Europa respira de alívio"

- "Juan Gabriel Vasquez. 'García Márquez falava da gargalhada de Feliza, e poetas escreveram poemas sobre o seu riso'"

- "Miguel Oliveira. 'O MotoGP marcou a minha vida, mas agora a minha energia vai estar na Superbike e na BMW'"

Jornal de Notícias:

- "Recorde de independentes na corrida às autárquicas"

- "Arouca 0-4 FC Porto. Com fome de golo"

- "Champions. Mourinho regressa a 'casa' à procura de pontos"

- "Gangue plantou rastreador em ourives e roubou meio milhão"

- "Trump convida países árabes a enviar força militar para Gaza"

- "Porto. Novo presidente do metro tem dúvidas sobre metrobus"

- "Escolas. Psicólogos arriscam-se a perder metade do salário"

- "Ílhavo. Associações de pais admitem ter de despedir funcionários"

Correio da Manhã:

- "Tragédia em Rio Tinto. Inspetora do fisco mata idoso na passadeira"

- "Chelsea-Benfica. 'Sou vermelho e quero ganhar' [Mourinho]"

- "Arouca 0 FC Porto 4. Dragão pronto para o clássico"

- "Sporting. Diomande pronto para Nápoles"

- "Polícia suspeito do homicídio de Odair Moniz vai contar tudo em tribunal"

- "Metro quadrado. Avaliação das casas sobe 300 euros num ano"

- "Assalto ao ouro. Cadeia de ladrões apanhados na 25 de Abril"

- "Estava subnutrida. Encontrada criança raptada pelo pai"

- "Morte aos 36 anos. Centenas ajudam família de bióloga atropelada"

- "Desempenho. Efetivos da PSP esperam por prémio há 8 anos"

Público:

- "As eleições autárquicas mais difíceis da história da democracia. Câmaras actuais. PS 149. PSD 114. CDU 19. Chega 6"

- "Chega testa governabilidade do PS e PSD no poder local"

- "Rui Moreira em entrevista: 'Portugal é hoje mais centralista do que há 12 anos'"

- "Crescimento local da extrema-direita ainda esbarra nas capitais europeias"

- "Desmilitarizar Gaza. Netanyahu apoia proposta de Trump, falta o Hamas"

- "Especial Executivos. Como se ensina a gerir a Saúde?"

- "Habitação. Imóveis públicos concessionados vão ter rendas até 2300 euros"

- "Acordo judicial. Rita Matias tem dez dias para apagar nome de aluno estrangeiro"

Negócios:

- "Bruxelas força fim do desconto no ISP"

- "Governo abre a porta a mais dinheiro para o E-Lar"

- "IRS. Escalões podem subir menos 3,5% no ano que vem"

- "Acionistas da Impresa esperam prémio chorudo dos italianos da MFE"

- "Matérias-primas. Reserva de ouro dos EUA já vale mais de 1 bilião"

- "Radar África. Diamantes e aviação são dois testes a Angola"

Jornal Económico:

- "CMVM defende maior concentração na auditoria"

- "'Só financiamos projetos que sejam mesmo sustentáveis'. Luís Ribeiro, administrador do Novo Banco"

- "Apoio à compra de eletrodomésticos arranca com chuva de críticas"

- "Vamos pôr as reformas do Estado em debate. Conferência CAAD/JE"

- "Negociação. Impresa quase duplica valor com a entrada dos Berlusconi"

- "Air France-KLM quer controlo na gestão se investir na TAP"

- "Recorde de 55 mil milhões compra Electronic Arts"

- "Donald Trump tenta evitar paralisação do governo federal"

A Bola:

- "Chelsea-Benfica. À caça dos pontos perdidos. Começa o 'ciclo infernal' encarnado"

- "Arouca 0 FC Porto 4. Dragão insaciável"

- "Sporting. Diomande pronto para 'gigante' do Nápoles"

- "[Sporting] Contas do clube de 24/25 com resultado positivo de milhão e meio"

- "Liga 3. 'Recordista' fala sem complexos de expulsão aos 10 segundos"

- "Internacional. NES [Nuno Espírito Santo] estreia-se com empate e Rafa volta a marcar"

Record:

- "Chelsea-Benfica. Mourinho ambicioso no regresso a casa. 'Sou vermelho e quero ganhar'"

- "Só ganhou uma vez como adversário em Stamford Bridge"

- "Lukebakio vai ser titular. 'Todos desejam um treinador deste nível'"

- "Pedro Neto e a transferência para a Luz. 'Num momento era para ir, depois já não era...'"

- "Arouca 0-4 FC Porto. Rica colheita. Dragão imparável mesmo com 10"

- "Sporting. Borges dá novo crédito. O mesmo onze em Nápoles apesar da bronca na Amoreira"

O Jogo:

- "Arouca 0 -- FC Porto 4. Colheita de luxo. Nem a expulsão de Martim Fernandes travam os dragões, que continuam a revelar sede de vitória"

- "Samu abre o ativo, sai lesionado mas deve recuperar para a Liga Europa"

- "Francesco Farioli. 'Queremos o Dragão cheio com o Estrela Vermelha'"

- "Portistas apresentam exposição à Liga por entrada tardia de adeptos"

- "Chelsea -- Benfica. 'Vamos à caça de pontos'. José Mourinho muito confiante no regresso a Stanford Bridge"

- "Pedro Neto revela que esteve perto da Luz"

- "Sporting. Suárez imparável. Borges tenta primeiro triunfo frente a equipas italianas"

- "V. Guimarães. 'Palavras lamentáveis, senti-me injustiçado'. Borevkovic e as acusações de vaidade a quem saiu"