Mulher ferida no Caldeirão Verde foi transportada para o hospital
A mulher, entre os 30 e os 40 anos, que caiu, esta tarde, enquanto percorria a Levada do Caldeirão Verde, em Santana foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Andreia Correia , 26 Agosto 2025 - 15:18
A vítima apresentava um traumatismo crânio encefálico e ferimentos na face.
No local, tal como noticiado pelo DIÁRIO, estiveram oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana, assim como a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e a Cruz Vermelha Portuguesa.
