eGames Lab projecta quatro novos Gaming Hubs em Portugal, o principal no Funchal

O consórcio eGames Lab, o maior grupo de investigação e desenvolvimento de videojogos em Portugal, acaba de assegurar a criação de quatro novos Gaming Hubs no país, com vista a fortalecer o desenvolvimento de uma indústria criativa de videojogos com capacidade de exportação global.

A criação dos quatro novos Gaming Hubs é possível devido à aprovação do pedido de reforço de ambição do projeto, no âmbito da reprogramação das Agendas Mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o que visa o incremento dos objetivos e ambições do eGames Lab, resultando assim num maior impacto e resultados do consórcio que serão derramados pelo ecossistema dos videojogos no país.

Os quatro novos Gaming Hubs funcionarão num sistema de rede e representarão uma infraestrutura estratégica para o desenvolvimento da indústria dos videojogos em Portugal.

O principal hub será instalado no Funchal, cidade onde se encontra a sede do eGames Lab, cuja conceção e gestão ficará a cargo da ACIF-CCIM – Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira. Em Lisboa e na Ilha Terceira, nos Açores, serão também criados espaços dedicados ao setor, cuja instalação e gestão ficarão a cargo da APCA – Agência de Promoção da Cultura Atlântica. O quarto polo será implantado em Évora, sob a responsabilidade do PACT – Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia.

A rede nacional de Gaming Hubs visa fomentar a inovação, a coesão territorial e a valorização dos recursos criativos em diferentes regiões do país, com impacto direto na diversificação económica e no reforço da competitividade do setor ao nível internacional onde o eGames Lab aposta.

A criação dos novos Gaming Hubs reforça o trabalho que o consórcio tem vindo a desenvolver e irá dotar Portugal de novas infraestruturas tecnológicas que funcionarão em ecossistema aberto, para toda a comunidade das indústrias criativas, com foco na criação de produtos, serviços e soluções de elevado valor comercial nacional e internacional.

Estamos convictos de que a criação desta nova rede de Gaming Hubs em Portugal irá dotar o país de infraestruturas e condições únicas para acelerar o crescimento da indústria nacional dos videojogos. Mais do que espaços físicos equipados, estes hubs serão verdadeiros centros colaborativos, onde estúdios, criadores e investigadores poderão trabalhar lado a lado, desenvolver projetos inovadores e promover sinergias que coloquem Portugal na linha da frente da inovação digital e criativa a nível europeu, acompanhando a tendência de crescimento da indústria portuguesa. Cláudio Pestana, gestor de Projetos do eGames Lab

O eGames Lab é um projecto financiado pelo financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), nas Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, composto por 22 entidades: Wowsystems, Fapptory, Yacooba, Redcatpig, Infinity Games, Footar, Walkme Mobile, 4Spiro, Solvit, Júpiter Wisdom, Greener Act, Cookies Compliance, NOS, Dream Expctation, IST-ID, Município do Funchal, Startup Madeira, ACIF-CCIM, APCA, AFTM, PACT e AJEM.