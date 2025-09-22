Congestionamento matinal na Via Rápida

Bom dia. A manhã desta segunda-feira, 22 de Setembro, nas estradas da Madeira assemelha-se a tantas outras, muito trânsito e congestionamento em pontos-chave. Um deles, o sempre habitual congestionamento na Cancela, está aí para mais um dia de trânsito lento.

Neste momento, cerca de 3,5 km de extensão devido a tráfego intenso, no sentido Machico - Ribeira Brava, é situação que quem por lá circula já está habituado.

De resto, a zona do Hospital, já na saída da Via Rápida, que faz ligação ao centro do Funchal pela Avenida Luís de Camões e a Cota 40, está igualmente 'entupido', como habitualmente neste período de entrada nas aulas e no trabalho.

Conduza com precaução.