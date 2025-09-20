Nádia Melim quer devolver totalidade do IRS aos porto-santenses até ao final do mandato

Nádia Melim, candidata pelo PS à Câmara Municipal do Porto Santo, pretende devolver 1,5% do IRS no primeiro ano de mandato, 2,5% no segundo ano, 3,5% no terceiro ano e a totalidade no quarto e último ano. A socialista pretende um mandato marcado pela devolução de rendimentos às famílias porto-santenses, "contribuindo para atenuar os efeitos sentidos pelo elevado custo de vida".

A cabeça-de-lista considera que a autarquia, enquanto órgão de poder próximo das populações, tem o dever de apoiar os munícipes, "particularmente numa altura em que os custos com a habitação atingem valores muito elevados, aos quais se somam outras despesas correntes e com a educação".

“A Câmara Municipal tem ao seu dispor vários instrumentos que pode e deve utilizar, em prol dos cidadãos”, afirma a socialista, adiantando que pretende avançar com a devolução gradual do IRS aos munícipes de forma a que, no último ano de mandato, seja possível devolver a totalidade da verba a que a autarquia tem direito.

Por outro lado, também no âmbito fiscal, a candidata do PS promete manter o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) na taxa mínima – 0,3%.

Além disso, será mantida a isenção da Derrama àquelas empresas que tenham uma facturação anual inferior a 150 mil euros.