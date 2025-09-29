IPMA prevê uma segunda-feira com céu cinzento na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, um dia de céu muito nublado no arquipélago da Madeira, com possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos, sobretudo nas terras altas e na vertente norte da ilha da Madeira.
O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de norte/nordeste, tornando-se por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha.
As temperaturas vão oscilar entre os 20 e os 25 graus na Madeira e entre os 20 e os 24 graus no Porto Santo.
Para a área do Funchal, a previsão aponta igualmente para períodos de céu muito nublado, mas o vento manter-se-á fraco, inferior a 15 km/hora.
Em relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de norte com 2 a 3 metros de altura, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros de altura. Já na costa Sul, as ondas serão do quadrante sul com cerca de 1 metro de altura.
A temperatura da água do mar vai rondar os 23 e 24 °C.