Trabalhadores da SATA marcam concentração para segunda-feira em Ponta Delgada

Os trabalhadores do grupo SATA vão concentrar-se, na segunda-feira, em Ponta Delgada, nos Açores, em protesto contra a "má gestão" da tutela e dos "sucessivos conselhos de administração" do grupo açoriano de transporte aéreo, foi hoje revelado.

"A preocupação dos trabalhadores tem vindo a aumentar ao longo dos meses e vai aumentar cada vez mais. A concentração é uma forma de nos manifestarmos em relação à forma como a tutela, e os sucessivos conselhos de administração, têm vindo a gerir a empresa de uma forma completamente danosa", disse o coordenador da Comissão de Trabalhadores da SATA Air Açores, Dário Ponte, em declarações à agência Lusa.

A concentração irá decorrer entre as 12:00 locais (13:00 em Lisboa) e as 14:00 locais, em frente à sede da empresa, na cidade de Ponta Delgada, em São Miguel, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), segundo Dário Ponte.

"Estamos a viver uma indecisão gigante na empresa", alertou o coordenador, referindo-se à privatização da Azores Airlines, que pertence ao grupo SATA, que está a ser negociada, e à separação da assistência em escala da SATA (handling).

O coordenador da Comissão de Trabalhadores da SATA Air Açores sublinhou que no atual momento da companhia "todos estão solidários para com todos os trabalhadores do grupo".

"Primeiro a alienação da Azores Airlines, que tem sido um fiasco, e agora querem separar o 'handling', que será mais um erro gigante para a companhia. Para além dos diversos empréstimos que se fazem para fazer face à tesouraria. E, estamos neste impasse. Depois surgem notícias de que o grupo SATA está péssimo, porque os trabalhadores ganham muito", apontou Dário Ponte.

Atualmente estão a decorrer as negociações entre o Governo Regional e o consórcio Newtou/MS Aviation para a privatização da Azores Airlines, do Grupo SATA, um processo que o executivo regional disse querer concluir até setembro.

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).