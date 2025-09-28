Bruno Ponte vence Final da Sénior Max
O madeirense Bruno Ponte voltou a mostrar porque é um dos grandes nomes do karting nacional ao vencer este domingo a Final 3 da categoria Sénior Max.
Com uma volta de 46.914 segundos, Bruno Ponte bateu o francês Anis Tazi, que terminou a apenas 387 milésimos, e Rafael Rajani, que fechou o pódio a 700 milésimos do vencedor.
Já com o título de campeão nacional e duas Taças de Portugal no seu palmarés, o piloto madeirense confirmou mais uma vez a sua consistência e rapidez, impondo-se numa grelha de 23 concorrentes.
Este triunfo reforça o percurso de sucesso de Bruno Ponte, que continua a elevar o nome da Madeira e de Portugal numa das categorias mais exigentes e competitivas do karting.