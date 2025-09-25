Rui Costa recusa que houvesse um plano premeditado para afastar Bruno Lage

O presidente do Benfica, Rui Costa, recusou hoje que houvesse um plano premeditado para afastar Bruno Lage do comando da equipa de futebol para substitui-lo por José Mourinho e assumiu ter "uma excelente relação" com o anterior técnico.

"Se tivéssemos planos para afastar o treinador do Benfica significava que pensávamos que iríamos falhar e o Bruno Lage sabe, pela relação que temos, que isso seria impensável. Teve a ver com o jogo com o Qarabag", afirmou o líder dos 'encarnados', em entrevista à TVI e CNN.

De resto, rejeitou igualmente que o diretor-geral Mário Branco "tenha feito a cama a Bruno Lage", depois de ter trabalhado com José Mourinho nos turcos do Fenerbahçe.

"Com isso querem dizer que Mário Branco tinha feito a cama a Bruno Lage no Benfica e também a Mourinho no Fenerbahçe para este vir para o Benfica. Em nenhuma circunstância havia uma relação inquinada entre o treinador e o diretor-geral. Não houve qualquer desaguisado", salientou.

O presidente 'encarnado', que será igualmente candidato às eleições do clube agendadas para 25 de outubro, assumiu ter "uma relação excelente" com Bruno Lage, mas que os "dois amigos tiveram de separar as águas e considerar o que era melhor para o Benfica", aquando da "derrota muito pesada" com o Qarabag (3-2), para a Liga dos Campeões.

Por outro lado, explicou que José Mourinho tem "um contrato valioso" com o clube, contudo revelou que "não está acima do que ganhava Roger Schmidt", técnico que conquistou o último título de campeão, em 2022/23: "É o salário mais baixo desde que José Mourinho saiu de Portugal".

Rui Costa confirmou ainda que João Félix esteve próximo de regressar ao clube da Luz no último mercado de transferências, mas as intenções benfiquistas esbarraram no poderio financeiro dos sauditas do Al Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo.

"Houve uma grade expectativa e procurámos que acontecesse, mas é impossível combater com clubes árabes neste momento. Ele estava determinado a vir para o Benfica enquanto decorreram as negociações com o Chelsea, mas apareceu uma proposta da Arábia Saudita que ele considerou ser irrecusável", frisou.

As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro, sendo já conhecidos sete candidatos, que terão de oficializar as respetivas listas até 10 de outubro.

Além de Rui Costa, já anunciaram a intenção de concorrer ao ato eleitoral o antigo presidente Luís Filipe Vieira, bem como João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e Paulo Parreira.

No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.