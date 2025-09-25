JPP propõe nova biblioteca e Academia Sénior para revitalizar o Caniço

A candidatura do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz apresentou um plano de revitalização do Caniço, que prevê a criação de novos equipamentos públicos para responder às necessidades crescentes da população local.

Através de comunicado do partido à imprensa, Élia Ascensão, candidata do JPP, detalhou que o projecto contempla, numa primeira fase, o aproveitamento estratégico de património municipal já existente. As duas principais propostas incluem a instalação de uma nova biblioteca municipal na antiga sede da Junta de Freguesia e a criação de uma Academia Sénior no antigo Matadouro.

Relativamente à biblioteca municipal, a candidata sublinhou que o conceito moderno destes equipamentos vai além do tradicional depósito de livros. "Hoje as bibliotecas são entendidas não apenas como um local depósito de livros e outros suportes de informação, mas como espaços de ligação efectiva e afetiva à comunidade, podendo realizar várias actividades de carácter informativo, educativo e social", explicou.

A transferência para o antigo edifício da Junta de Freguesia permitirá, segundo Élia Ascensão, criar um espaço onde a biblioteca ganhará "uma nova visibilidade e centralidade, novos projectos, uma sala multimédia", além de possibilitar o aproveitamento da área exterior para actividades complementares.

O projecto surge como resposta ao crescimento populacional constante que o Caniço tem registado, particularmente de famílias jovens com crianças. "Uma das preocupações do programa de desenvolvimento em curso no âmbito da política camarária é a criação de novas centralidades de lazer e de cultura, e estas fazem sentido nos locais onde a sua existência é mais necessária", vincou a candidata.

A Academia Sénior prevista para o antigo Matadouro representa uma resposta social estruturada para a população mais idosa, com o objectivo de combater a exclusão social e a solidão. Este equipamento permitirá que os seniores transmitam os seus conhecimentos e, simultaneamente, adquiram novas competências.

O projecto de reabilitação do antigo matadouro prevê manter a traça arquitectónica original e inclui a recuperação do antigo miradouro. "Queremos recuperar o antigo matadouro, mantendo a sua traça original, reabilitando o antigo miradouro que ali existia, por forma a devolver o espaço aos caniceiros e criar novas dinâmicas numa cidade em constante expansão, que anseia por serviços públicos de qualidade e que respondam aos diversos públicos", sublinhou Élia Ascensão.

O plano inclui ainda a cedência de uma sala ao Cruzado Canicense para a instalação de um núcleo museológico, numa negociação que já foi iniciada e envolve também a iniciativa privada.

"Estou convicta de que todos vão sair a ganhar e sobretudo que a comunidade vai poder usufruir de um novo serviço de carácter social que, para mais, irá reabilitar uma zona hoje degradada e valorizar toda a envolvente habitacional que existe naquele local", concluiu a candidata do JPP.