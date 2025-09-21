Projecto de alienação do imobiliário do campo de golfe da Ponta do Pargo até final do ano

Nuno Maciel salientou, hoje, investimentos que foram feitos no concelho da Calheta, como a via expresso, criando desenvolvimento para as várias freguesias da Região. O governante diz ser preciso dinamizar as freguesias e avançou que, ainda este ano, conta lançar o projecto de alienação do imobiliário relativo ao campo de golfe da Ponta do Pargo, comprometendo-se ainda a que este espaço esteja aberto até final do próximo ano.

O secretário regional de Agricultura e Pescas assumiu que existe consciência sobre a dificuldade do sector primário na Região, tendo em conta as características da ilha, mas indica que o Governo Regional vai continuar a apoiar os agricultores.

Nuno Maciel agradeceu àqueles que têm levado a cabo todas as edições da Festa do Pero, fazendo com que em 2025 se continue a honrar aqueles que diariamente trabalham a terra, desde os anos 80. Além disso, frisou que o Governo Regional estará sempre junto das instituições, indicando que estas festas são feitas apoiadas pelo executivo, mas que são propostas pelas instituições.

Salientando o trabalho conjunto entre Governo Regional e autarquias, disse que, na Calheta, “a Câmara Municipal não promete apoiar eventos para o próximo ano, quando nos últimos oito anos nunca os apoiou”. “Trabalhamos e vamos continuar a trabalhar para fazer desta terra e de todas as 54 freguesias da Região, uma terra mais desenvolvida”, disse.

A Festa do Pero está a decorrer na freguesia da Ponta do Pargo. Carlos Teles fez questão de agradecer a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, também ele calhetense.

Ponta do Pargo é o futuro

O presidente da Câmara Municipal da Calheta falou sobre a sua saída da autarquia, sendo este um dos últimos eventos em que deverá participar no exercício dessas funções. “Foi com o trabalho profícuo com todas as entidades […] que nós trabalhamos sempre em equipa e unidos, para que o concelho da Calheta singrar-se”, admitiu.

Carlos Teles afirmou que foi reforçado o apoio financeiro à Festa do Pero, este ano, felicitando todos os agricultores produtores do pero da Ponta do Pargo. “Os incêndios ultimamente têm feito muito prejuízo”, admitiu o autarca, afirmando que tem trabalho para que o futuro seja melhor, em termos de Protecção Civil Municipal.

Numa palavra ao presidente da Junta de Freguesia da Ponta do Pargo, agradeceu o trabalho feito e o “poder reivindicativo” de exigir mais pela sua freguesia. “Temos de remar todos para o mesmo lado”, assumiu. Carlos Teles afirma que o trabalho é fruto da confiança da população da Ponta do Pargo, bem como da diáspora.

Sem esquecer o investimento no campo de golfe da Ponta do Pargo, disse que o futuro está nesta freguesia e que é nela que serão criadas oportunidades e condições para fixar a população.