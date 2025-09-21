Nova Direita denuncia "abandono" da obra da Unidade Local de Saúde do Porto Santo

O partido Nova Direita denunciou, hoje, através de comunicado, o "abandono" da obra da nova Unidade Local de Saúde do Porto Santo. "É triste encontrar a estrutura a apodrecer por falta de continuidade da obra. Neste momento a obra encontra-se aberta e já serve de 'sala chuto'", aponta o partido.

Paulo Azevedo, coordenador regional do partido, juntamente com o responsável do Núcleo da Nova Direita do Porto Santo, Miguel Ornelas, vão pedir a intervenção do Representante da República para que "possa responsabilizar o presidente Miguel Albuquerque pela má gestão dos dinheiros públicos".

Além disso, o Nova Direita indica que estão a ser feitas várias obras na via pública, nessa ilha, "onde se encontra vários buracos feitos, alguns ao abandono".

O partido, citando alegadas fontes conhecedoras da situação actual, indica que se manda abrir buracos para mostrar obra, mas que os mesmos não avançam por falta de material. "É só para enganar a população do Porto Santo", diz Paulo Azevedo. "Como já é de esperar nesta altura de eleições, o PSD gosta muito de fazer obras. Boa forma de enganar o povo", atira.