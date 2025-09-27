Comissário morre atropelado em Vimioso na prova todo-o-terreno " King of Portugal"
Um comissário de prova com 52 anos foi hoje atropelado mortalmente no decurso competição de todo-o-terreno " King of Portugal" que decorre no concelho de Vimioso, disse à Lusa o comandante sub-regional das Terras de Trás -os - Montes.
Segundo João Noel Afonso, o homem desempenhava a função de comissário de prova e terá sido atropelado por um dos veículos em competição.
"O óbito foi declarado no local pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Energia Médica (INEM)", indicou João Noel Afonso.
Ainda de acordo com o comandante, o atropelamento ocorreu na freguesia de São Joanico, no concelho de Vimioso, distrito de Bragança, num troço onde há pedras conhecidas como "Ovos de Dinossauros".
O alerta foi dada às 17:43
Ao local acorreram oito operacionais dos bombeiros de Vimioso, apoiados por dois veículos, a que se juntou a equipa médica do helicóptero do INEM, com sede em Macedo de Cavaleiros.
A GNR tomou conta da ocorrência.