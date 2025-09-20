Mulher atropelada no Estreito de Câmara de Lobos

Uma mulher foi atropelada, pelas 13 horas deste sábado, na Rua Dr. Antório Vitorino Castro Jorge, no Estreito de Câmara de Lobos.

Para o local foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos para prestar assistência à mulher.

A vítima apresentava escoriações e algumas queixas nos membros superiores e inferiores.

Após primeiros socorros foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.