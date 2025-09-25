Prova de Surfcasting realiza-se domingo em Água de Pena

A Associação de Pesca Desportiva da Região Autónoma da Madeira (APDRAM) vai realizar, no próximo domingo, 28 de Setembro, a segunda prova do Campeonato Regional de Clubes de Surfcasting, que terá lugar na praia de Água de Pena, em Machico.

O evento contará com a presença de diversos clubes e atletas madeirenses, que irão disputar pontos importantes para a classificação regional, numa prova marcada pelo espírito competitivo, mas também pela partilha e valorização do desporto náutico.

Esta iniciativa insere-se no âmbito da Semana Europeia do Desporto, uma campanha anual da Comissão Europeia que promove a prática de actividade física e hábitos de vida saudáveis. "A APDRAM, enquanto entidade responsável pela dinamização da pesca desportiva na Região, junta-se assim a este movimento europeu, reforçando a importância do desporto enquanto fator de bem-estar, convívio e integração social", reforça a entidade.

"Com esta associação, a APDRAM pretende não só promover a modalidade da pesca desportiva junto da comunidade, mas também destacar o seu contributo para uma vida mais activa e saudável, em sintonia com o mote da Semana Europeia do Desporto", concluiu.