Sporting vai tentar vencer Moreirense para evitar perder terreno
O Sporting vai tentar vencer hoje o Moreirense, na partida de encerramento da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, de modo a evitar perder terreno para as equipas da frente.
Os 'leões' entram em campo com 12 pontos, a um do Benfica, equipa que tem um jogo em atraso, e do Gil Vicente e a seis do líder FC Porto, formações que já venceram nesta jornada, marcada pela estreia do técnico José Mourinho ao serviço dos 'encarnados'.
Do outro lado vai estar um Moreirense que soma os mesmos 12 pontos do Sporting, ambos com quatro vitórias e apenas uma derrota, e que em caso de triunfo também sobe, à condição, ao segundo lugar isolado do campeonato.
O jogo entre o Sporting e o Moreirense está marcado para as 20:15, no Estádio José Alvalade, numa partida que vai ser dirigida por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.
Programa e resultados da 6.ª jornada:
- Sexta-feira, 19 set:
Rio Ave - FC Porto, 0-3
- Sábado, 20 set:
Santa Clara - Alverca, 2-1
Nacional - Arouca, 1-2
AVS - Benfica, 0-3
Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 1-1
- Domingo, 21 set:
Tondela - Estrela da Amadora, 0-0
Gil Vicente - Estoril Praia, 2-0
Casa Pia - Famalicão, 1-1
- Segunda-feira, 22 set:
Sporting - Moreirense, 20:15