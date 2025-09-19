Deputado do Chega acusa Governo de Montenegro de "desprezar as autonomias"

O deputado do Chega (CH) eleito pelo círculo eleitoral da Madeira para a Assembleia da República, "acusou o Governo de Luís Montenegro de ignorar deliberadamente as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, numa intervenção no plenário durante a discussão de medidas fiscais apresentadas pelo Executivo".

De acordo com o parlamentar madeirense Francisco Gomes, "a relação do governo da República com as autonomias é feita de 'promessas ocas, comunicados de circunstância e zero resultados concretos', que, a seu ver, são constantemente alimentados pela 'falsidade do primeiro-ministro'", refere numa nota divulgada esta manhã.

Francisco Gomes, diz a nota, "recordou várias declarações públicas de Luís Montenegro sobre o alegado reforço do diálogo e da cooperação com os governos regionais, afirmando que 'não passaram de palavras bonitas para os jornais e de promessas sem qualquer execução prática'", acusa.

"As promessas de Luís Montenegro soam bem na comunicação social, ficam bem no papel, mas nunca saem do papel. A verdade é só uma: este governo está-se a marimbar para a Madeira e para os Açores. É conversa para enganar os eleitores e traição para com o povo das regiões autónomas", atirou o deputado.

E salientou que "as medidas fiscais discutidas no plenário ignoram por completo o enquadramento constitucional das regiões autónomas e não respeitam o que está previsto nos estatutos político-administrativos da Madeira e dos Açores". E acrescenta: "É mais uma prova de que Lisboa trata as autonomias como apêndices descartáveis, quando são parte indissociável da República Portuguesa."

Antes de finalizar, Francisco Gomes diz que "prometem mundos e fundos, mas nem cumprem com a Constituição e desprezam os estatutos político-administrativos. É uma vergonha nacional", acusa, garantindo que o CH "não aceita que a Madeira e os Açores sejam tratados como território de segunda. Exigimos respeito e exigimos ação".

Em conclusão, frisa que, com estas declarações, o CH reforça "a sua posição como a voz das regiões autónomas no parlamento, garantindo que continuará a denunciar todas as tentativas do Governo da República de marginalizar a Madeira e os Açores".