JPP lembra trabalho realizado em Santa Cruz

A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal de Santa Cruz veio “clarificar e trazer alguma verdade” à informação hoje veiculada pelo DIÁRIO na sua edição impressa em relação às “obras e promessas não cumpridas” naquele concelho onde o partido é poder há 12 anos.

Embora a reportagem não se refira ao período que antecedeu à liderança do JPP, a candidatura liderada por Élia Ascensão começa por lembrar que receberam “do PSD um concelho com atrasos infra-estruturais graves”. Além disso, não deixam de referir a “dívida de dimensões astronómicas”, argumentos que sustentam a tese de que “não seriam 12 anos suficientes para resolver tudo o que o PSD não resolveu e descurou durante décadas e quando havia dinheiro”.

Assumindo que nas águas e saneamento “não está nem podia estar tudo resolvido”, o JPP aponta que “já está iniciado um projecto de recuperação, com algumas obras neste momento em fase de execução”, dando como exemplo o sítio das Eiras, no Caniço. Outros estão mesmo já concluídos, sendo hoje a situação muito melhor do que aquela que herdamos em 2013.

Ao contrário do apontado pelo DIÁRIO, o JPP diz ser falso que o Centro intergeracional do Santo da Serra seja uma promessa não cumprida, “pois a obra está concluída e recentemente foi assinado um protocolo com a Associação Garouta do Calhau para a plena execução das actividades” para a população sénior. “Igualmente já em obra está o Mercado Agrícola do Santo da Serra”, acrescentam na mesma nota. O partido não se pronuncia sobre o Centro de Dia, que o DIÁRIO

No que toca à Praça de Táxis do Caniço e ao Plano Director Municipal, diz a candidatura de Élia Ascensão que “os dois foram alvo de notícias recentes e estão em vias de resolução”.

Perante estas situações, afirma o JPP que “a nossa política tem sido sempre a de explicar à população o porquê de não estar tudo concluído e não o de prometer a torto e a direito como agora fazem os nossos opositores, que prometem o que nunca fizeram quando estiveram no poder durante décadas”.

Por fim, consideram “uma injustiça” apontar estagnação a Santa Cruz, porque, argumentam, o concelho “tem hoje o que nunca teve no social, na política de eventos que trouxe nova vida e nova atractividade, para além do trabalho sem paralelo no ambiente, nos apoios às famílias, na educação”, sustenta o JPP.

Concluem, lamentando que “seja a versão dos nossos opositores a vingar mesmo perante as evidências que estão à vista de todos”.